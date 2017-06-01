ОСМД «Белый парус» зовет жильцов на сборы

18 июня состоятся общие сборы собственников многоквартирного дома «Белый парус», который расположен по адресу Литературная, 1А. На встрече будут утверждены правила проживания, а также составлены договора с поставщиками услуг.

Сборы состоятся 18 июня в 11:00 в конференц-зале «Курорта Мирный» по адресу Фонтанская дорога, 71А. Для участия с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В ходе сборов будут обсуждаться следующие вопросы:

- выбор главы и секретаря собраний;

- утверждение ОСМД «Белый парус» коллективным потребителем жилищно-коммунальных услуг, утверждение и подписание договоров между ОСМД и собственниками, утверждение структуры и размера тарифов и порядок принятия платежей за услуги;

- принятие дома от ТОВ «МІСТОБУДСЕРВІС» на баланс ОСМД «Белый парус»;

- утверждение и принятие «Правил проживания в доме»;

- ротация членов Правления и Ревизионной комиссии.

Пожелания и предложения касательно указанных вопросов Правление ОСМД просит присылать на bparus.official@gmail.com или по телефону 0674843162.