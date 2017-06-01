Каждый третий заболевший корью проживает в Одесской области

По информации медиков, на сегодняшний день в Одесской области корью заболели двести семьдесят шесть человек.

Это составляет третью часть от общего числа заболевших по стране, которое, по оперативным данным, составляет семьсот тридцать пять.

Отметим, что как в целом по стране, так и по Одесской области большинство заболевших –это дети и подростки, у которых заболевание, как правило, проходит в более легкой форме, чем у взрослых.

По мнению медиков, причина всплеска заболеваемости корью – низкий уровень вакцинации, которая является единственным надежным средством от заболевания.

Как рассказала ранее нашему корреспонденту известный инфекционист Ольга Балановская, для надежной защиты от распространения болезни уровень вакцинации населения должен составлять не менее 95%.

А у нас он значительно ниже. Отметим, что по официальной информации, недостатка в вакцине против кори в Одесской области в настоящее время нет.