Пограничники задержали браконьеров

Сегодня Черноморский рыбоохранный патруль и пограничники задержали двух жителей Одесского региона, которые использовали запрещенные орудия для любительского и спортивного рыболовства.

Об этом сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства. Браконьеры успели наловить у базы отдыха в Татарбунарском районе сотни морских существ. Среди них – 252 краба-травянки, занесенных в Красную книгу Украины; 815 креветок, 389 атерин (песчанок) и др. Ущерб от вылова краснокнижных крабов оценен в 14 млн. грн., остальных биоресурсов – почти в 62 тыс. грн. Как предусмотрено законом, травянок выпустили в море.



