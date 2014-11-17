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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Пограничники задержали браконьеров

Категория: Новости

Пограничники задержали браконьеров

Сегодня Черноморский рыбоохранный патруль и пограничники задержали двух жителей Одесского региона, которые использовали запрещенные орудия для любительского и спортивного рыболовства.
Об этом сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства. Браконьеры успели наловить у базы отдыха в Татарбунарском районе сотни морских существ. Среди них – 252 краба-травянки, занесенных в Красную книгу Украины; 815 креветок, 389 атерин (песчанок) и др. Ущерб от вылова краснокнижных крабов оценен в 14 млн. грн., остальных биоресурсов – почти в 62 тыс. грн. Как предусмотрено законом, травянок выпустили в море.



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