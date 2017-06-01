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  • Просмотров: 50
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Еще два месяца Стамбульский парк будут приводить в порядок

Категория: Новости

Еще два месяца Стамбульский парк будут приводить в порядок

В связи с неполадками, которые возникли после открытия Стамбульского парка, чиновники города решили выделить ещё два месяца на соответствующие работы.

Об этом сообщил вице-мэр города Анатолий Орловский.

С его слов, работники парка уже успели наладить систему полива, так как газон выцвел спустя несколько дней после открытия. Со стороны выхода на улицу Приморскую поставят ещё одну уборную, а со стороны Приморского бульвара – специальное приспособление для спуска колясочников. Как сообщил Орловский, именно на такие дополнения может и уйти около двух месяцев.



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