В Шабо гниет несанкционированной рыбная свалка

8 июня начали поступать первые сообщения о несанкционированной рыбной свалке к югу от села Шабо Белгород-Днестровского района.

По приблизительным оценкам, на обочину грунтовой дороги в сторону Днестровского лимана было вывалено не менее тонны рыбы. Поводом для такого действия местные жители называют сбой в работе грузовичка, который обычно ранним утром объезжает владельцев нелегальных сетей и собирает их улов для продажи на рынках Белгорода-Днестровского, курортных поселков Затоки и Сергеевки.

По какой-то причине: либо из-за нежелания попасть в поле зрения правоохранителей, с началом летнего сезона активизировавших свою деятельность в курортной зоне; либо из-за поломки холодильной камеры; собиравшие выловленную рыбу горе-предприниматели решили избавиться от груза. Гора рыбы под палящим солнцем быстро превратилась в очаг зловония и привлекала внимание бездомных собак и диких лис.

К 11 июня никаких мер по засыпке или вывозу протухшей рыбы предпринято не было. В сельсовет жалоб на данную несанкционированную свалку не поступало.