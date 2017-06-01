В Одесской области становится всё меньше сельскохозяйственных животных: их поголовье сокращается третий год подряд.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Так, по состоянию на 1 июня 2017-го года в сельских хозяйствах Одесской области насчитывалось 195 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 3,8% меньше, чем по состоянию на 1 июня 2016-го года. Число свиней сократилось на 14,7% — до 307 тысяч голов, овец и коз — на 0,4% (до 389 тысяч голов). Кроме того, в хозяйствах региона насчитали 4,9 миллиона голов домашней птицы — на 6,1% меньше, чем год тому назад.

По сравнению с 2013-м годом крупного рогатого скота стало меньше на 6%, свиней — на 24%, овец и коз — на 5%, домашней птицы — на 6%.