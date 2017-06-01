В Затоке растут цены на отдых

В курортный поселок продолжают прибывать отдыхающие, и вместе с увеличением их количества растет стоимость проживания на многочисленных базах отдыха, в пансионатах и частном секторе.

Условия в них разные – от самых простых деревянных домиков старой постройки с вентилятором и удобствами на территории до современных учреждений отдыха – с кондиционером, спутниковым телевидением, интернетом, душем и т.п. При желании можно заказать питание, конечно, за дополнительную плату.

Оплату за проживания на базах отдыха и в частном секторе берут либо с человека, либо за номер в сутки. Цены разные и зависят от уровня комфортности: от 70-100 грн. в сутки за человека или от 200-300 гривен за простой деревянный домик. Такие цены в июне.

Как правило, в конце месяца с 25 числа стоимость проживания увеличивается на треть или более. Далее в самый разгар курортного сезона цена отдыха снова повышается. Обычно это происходит с 10-15 июля. Практически каждые две-три недели стоимость услуг учреждений отдыха растет и достигает пика в августе.

Свободные места в курортном поселке на базах отдыха и в частном секторе растет имеются в наличии и бронируются желающими отдохнуть на берегу Черного моря.