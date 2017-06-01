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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Одесситы предлогают заменить городские маршрутки более комфортные автобусы большой вместимости

Категория: Новости

Одесситы предлогают заменить городские маршрутки более комфортные автобусы большой вместимости

Одесситы не отстают от киевлян: 13 июня Наталья Шевченко разместила электронную петицию на портале "Социально активный гражданин", в которой предлагает властям заменить маршрутки автобусами. По мнению одесситки нужно преобразить и модернизировать общественный транспорт. 

"Пора избавить город от скрипящих не функциональных маршруток и заменить их просторными автобусами. Давно пора обновить автобусный парк города новыми полноразмерными автобусами" - говориться в петиции.

В Одессе работает всего около 1200 автобусов ежедневно, из них всего лишь до 50 - большой вместимости. Почти все из них работают в режиме "маршрутного такси", что подразумевает отсутствие льгот для большинства категорий пассажиров, остановки по требованию не только на оборудованных остановках общественного транспорта.

Нужно отметить, что в Европе нет такого понятия как "маршрутное такси", и практически нет автобусов малой вместимости. Подавляющее большинство городских автобусных перевозок осуществляется автобусами большой и особо большой вместимости, а малые автобусы в незначительном количестве работают только в отдельных случаях - на маршрутах с малым пассажиропотоком или на самых узких улицах старых городов.



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