Украинцы занимают очередь за загранпаспортами на сентябрь

В украинских центрах обслуживания граждан, где кроме ОВИРов выдают ID-паспорта и биометрические паспорта для выезда за границу, ведется запись аж на сентябрь. Об этом в ходе сессии городского совета рассказала депутат Татьяна Плаксий. По ее словам, такой ажиотаж вызван двумя причинами.

«Это связано с тем, что сократился возраст получения паспорта гражданина Украины с 16 до 14 лет, также в связи с подписанием соглашения о безвизовом режиме. При этом значительно увеличилось количество заявлений на предоставление загранпаспорта. Все это обусловило большой наплыв граждан в центры обслуживания граждан. На сегодняшний день ведут прием по предварительной записи и, к сожалению, на сегодняшний день ведется запись на сентябрь месяц. — констатировала депутат.

«Ачто делать одесситам, которым документы нужны в срочном порядке? Это приводит к тому, что одесситы создают живые очереди, в надежде, если вдруг записавшийся человек не придет, ведут какие-то своим списки, устраивают ночные дежурства, не отреагировать на это невозможно», — отметила Плаксий.

Напомним, что ранее уже сообщалось, о том, что в Одессе сделают еще три дополнительных центра по предоставлению административных услуг.