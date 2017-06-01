В мае в Одесской области зарегистрировано 23 случая смерти людей с диагнозом «СПИД»

В мае текущего года в Одесской области зарегистрировано 23 случая смерти людей с диагнозом «СПИД».

Об этом информирует Государственное учреждение «Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины».

Всего за пять месяцев в Одесской области от СПИДа умерло 117 человек.

В мае в области официально зарегистрировано 185 новых случаев ВИЧ-инфекции. В 121 случае носителям ВИЧ был поставлен диагноз «СПИД».

Всего за пять месяцев 2017-го года в Одесской области зарегистрирован 981 новый случай ВИЧ-инфекции. В 607 случаях носителям ВИЧ был поставлен диагноз «СПИД».