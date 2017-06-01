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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Одессит напал на сотрудницу кафе ради телефона

Категория: Новости

В Суворовский отдел полиции поступило заявление от 52-летней работницы одного из кафе Одессы о том, что во время её пребывания на работе на неё напал неизвестный.

Как передаёт пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, злоумышленник, применив физическое насилие, отобрал у женщины её мобильный телефон.

«По горячим следам в совершении данного преступления полицейские разоблачили 20-летнего местного жителя. Местонахождение похищенного телефона устанавливается», — говорится в сообщении правоохранителей.



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