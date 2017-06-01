Работники ПТУ требуют финансирования.

Сегодня преподаватели и сотрудники профтехучилищ Одесской области провели пикет перед зданием облсовета.

Несколько десятков человек стояли с плакатами «Где наши деньги?» «Требуем финансирования!» и «»Обратите внимание на ПТУ».

Дело в том, что на сессию, которая была запланирована на 8 июня, должен был быть вынесен вопрос об увеличении финансирования системы профтехобразования.

Однако тогда сессия фактически не состоялась, поскольку депутатских голосов не хватило даже для голосования за повестку дня. Поэтому, по словам директора департамента финансов Марины Зинченко, вопрос о финансировании «повис в воздухе, «…в результате чего работники ПТУ могут остаться без отпускных!»

И вот теперь работники ПТУ требуют срочно решить вопрос, чтобы они смогли получить деньги еще до начала летних отпусков.