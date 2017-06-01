Спасатели спасли женщину, несколько дней пролежавшую под развалинами дома

Сигнал об обрушении частного дома поступил по линии «101»накануне в семнадцать сорок.

Когда на место прибыли спасатели, то обнаружили, что под развалинами частично обрушенного дома находится женщина.

Сотрудники ГСЧС разобрали завал и аккуратно вытащили 55-летнюю владелицу дома. Пострадавшая, к счастью, не почти не получила механических повреждений, но находилась в тяжелом состоянии от обезвоживания. Ведь, как выяснилось, она провела под завалом несколько дней.

Отметим, что, по словам соседей, дом начал постепенно разрушается уже около двух месяцев, но они начали «бить тревогу» только после того, как владелица дома несколько дней не выходила на улицу.