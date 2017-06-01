На дорогах области наконец-то появятся комплексы весового контроля

Депутаты областного совета проголосовали за выделение средств на приобретение весовых комплексов весового контроля.

На эти цели из областного бюджета выделено 7,2 миллионов гривен.

В результате , по мнению депутатов, можно будет наладить эффективный контроль за весом передвигающихся по дорогам области грузовиков. А это имеет огромное значение для состояния дорогю. Ведь при отсутствии такого контроля дорожное покрытие приходит в негодность во много раз быстрее.

Как отметил ранее в Одессе министр инфраструктуры Владимир Омелян, «…при отсутствии контроля за весом грузовиков ремонтные работы на дорогах региона ежегодно придется начинать сначала!»

Теперь, по мнению депутатов, необходимо, чтобы весвые комплексы были приобретены как можно скорее, чтобы успеть к окончанию уборочной страды. ВВедь осоную угрозу для дорожного покрытия представляют перегруженные зерновозы, которые везут направляемое на экспорт зерно в одесские порты.