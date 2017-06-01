Возле Куяльницкого лимана будет разбит парк водно-болотных угодий

Такое решение приняли депутаты областного совета. Парк будет создан со стороны Пересыпи и будет, по мнению депутатов, «…служить для повышения туристической привлекательности региона!»

На эти цели депутаты выделили полмиллиона гривен.

По убеждению депутатов, помимо повышения туристической привлекательности, новый парк будет способствовать развитию биологического разнообразия Причерноморья.

Отметим, что создание парка предусмотрено программой восстановления и сохранения водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана, рассчитанной до 2018 года.

Добавим, что на финансирование всех вопросов, связанных с Куяльницким лиманом, средств в областном бюджете нет.