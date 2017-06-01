Одессу с Европой новыми платными автобанами

Автобан, который соединит Одессу с польским Гданськом, будет платным.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе визита в Винницкую область.

По его словам, через эту область будет пролегать транспортный коридор, который соединит Балтийское и Черное море, Гданськ и Одессу.

Строительство этого автобана В.Омелян назвал приоритетным для правительства.

«Наше задание в этом и следующем году — отремонтировать качественно дороги по всей Украине и тогда переходить к концессионным проектам. Чтобы у людей был выбор: либо они едут по хорошей, но бесплатной дороге, либо по автобану европейского образца, оплачивая проезд», — отметил министр.

Кроме того, минифраструктуры рассматривает возможность запуска проекта платных концессионных дорог по двум направлениям: «Третья Киевская кольцевая автодорога» и новый автобан «Киев — Одесса» (паралелльно существующей бесплатной трассе).

Министр уточнил, что Одесса является очень привлекательным городом для инвесторов, и появление платной трассы, соединяющей Одессу и Киев, связано с большими перспективами.