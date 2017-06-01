Одесситы примут участие в покорении «крыш мира»

Представители Одесской области примут участие в общенациональной экспедиции, которая намерена покорить семь наивысших точек мира.

Об этом, по информации ИА «УСИ», рассказал председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.

На реализацию этого проекта областной совет намерен выделить около полумиллиона гривен.

При этом, как особо отметил чиновник, при покорении каждой из мировых вершин там будет устанавливаться не только флаг Украины, но и флаг Одесской области. Участники проекта преодолеют 8,5 тыс. км и покорят наивысшие точки Земли, среди которых будет и Эверест.

Проект поступил на рассмотрение в бюджетный комитет. Однако, участие меценатов будет только приветствоваться.