Активист, применивший газовый баллончик против полицейских, взят под стражу

Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, согласно решению суда, активисту акции по блокированию и попытке штурма областного Апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко 7 июня, инкриминируют часть 4 статьи 296 «хулиганство с применением оружия или других спецсредств». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

При этом, судя по всему, сам Руслан Форостяк неоднозначно относится к этому судебному решению. Как он отметил на своей странице в соцсетях «…он арестован понятно почему, непонятно только, для чего…».

Напомним, что в ходе противоправных действий, предпринятых активистами возле здания суда, был перекрыт проезд по проспекту Шевченко и возникла потасовка с правоохранителями.