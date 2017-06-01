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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Активист, применивший газовый баллончик против полицейских, взят под стражу

Категория: Новости


Активист, применивший газовый баллончик против полицейских, взят под стражу

Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, согласно решению суда, активисту акции по блокированию и попытке штурма областного Апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко 7 июня, инкриминируют часть 4 статьи 296 «хулиганство с применением оружия или других спецсредств». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

При этом, судя по всему, сам Руслан Форостяк неоднозначно относится к этому судебному решению. Как он отметил на своей странице в соцсетях «…он арестован понятно почему, непонятно только, для чего…».

Напомним, что в ходе противоправных действий, предпринятых активистами возле здания суда, был перекрыт проезд по проспекту Шевченко и возникла потасовка с правоохранителями.



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