Активный участник попытки срыва выступления Ирины Билык в Одессе остался на свободе

Малиновский районный суд Одессы не поддержал представления Прокуратуры по взятию лидера «Уличного Фронта» Демьна Ганула под домашний арест.

В результате он был отпущен на свободу «под личное обязательство».

Впрочем, это нисколько не отменяет проведения расследования по инкриминируемой ему статье 345 УК Украины «насилие или угроза против представителя правоохранительных органов, которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

К тому же, если подследственный нарушит условия «личного обязательства», то мера пресечения будет судом пересмотрена. И в этом случае домашним арестом может не ограничиться.