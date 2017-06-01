АТО нам мало - НАТО подавай! (ВИДЕО)

8 июня Верховная Рада Украины голосами 276 народных депутатов поддержала за основу и в целом законопроект № 6470 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)». Согласно законопроекту, вступление в НАТО становится приоритетом внешнеполитического курса Украины.

Принятие данной поправки вызывало небывалый восторг у сетевых еврооптимистичных хомячков, они восторженно прыгали, скакали и в воздух чепчики бросали!

Однако практического эффекта от принятия этой поправки не предвидится. С таким же успехом мы могли принять закон о вступлении в G7, Бильдельбергский клуб или Богемскую рощу.

Голосование по НАТО – это своего рода мифотворчество, призванное разделять страну, одни в восторге, другие напуганы – общество нестабильно, а значит управляемо.

Между тем, относительно натовской перспективы есть более реальные вещи, на которых я хотел бы остановиться по подробнее, а именно, меморандум Украина – НАТО, состоящий из 77 страниц, из которых по итогам прошлого года выполнено лишь 16%. Что красноречиво иллюстрирует веру правящей верхушки в натовские перспективы Украины.

Официальная пропаганда много трезвонит о безопасности, которую якобы принесет с собой НАТО, но этот тезис рушится на глазах. Достаточно лишь обратить внимание на недавнюю судьбу Турции, которая являясь крупнейшим участником альянса, получила, в начале, попытку госпереворота, а потом гражданскую войну на юге. Так как США выгодно поддерживать курдов в этом конфликте, а не своего натовского союзника. И где то НАТО, спрошу я вас, дорогой читатель?

Кроме того, не счесть конфликтных ситуаций внутри стран альянса, когда НАТО навязывает странам участникам размещение на их территории военные объекты, которые станут в случае начала военных действий, целями по которым будет нанесены ракетно-бомбовые удары, возможно с применением ядерных зарядов.

То есть, до того угрозы не существовало, а теперь она становится неотвратимой. И по какому-то странному совпадению, все это бывшие страны участницы Варшавского договора или бывшие республики СССР. Нам, конечно же, не терпится пополнить собою список этих славных держав.