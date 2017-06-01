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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Городские власти Одессы завершили ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам

Категория: Новости

Городские власти Одессы завершили ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам

Как сообщили в Управлении инженерной защиты города и развития побережья Одессы , речь идёт об объектах на пляжах «Курортный» (район 13-й станции Большого Фонтана), «Ланжерон» (район ресторана «Хуторок»), «Дельфин» (район Шампанского переулка) и на пляже возле улицы Новобереговой (9-я станция Большого Фонтана).

Рабочие провели капитальный ремонт лестничных маршей, заменили покрытия межлестничных площадок из бетона на тротуарную плитку, покрасили металлические ограждения и поручни, а также отремонтировали ливнеотводящие лотки для сбора стоков с лестницы и прилегающей территории. Кроме того, на лестнице у пляжа «Ланжерон» заменили разрушенный парапет из камня–ракушечника на новый, кирпичный.

Городские власти Одессы завершили ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам

Городские власти Одессы завершили ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам

Городские власти Одессы завершили ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам

 

 

 



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