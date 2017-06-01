Новое обрушение произошло накануне в центре города

Большой фрагмент потолка рухнул в доме по адресу Большая Арнаутская, 99.

Как сообщает «048», по словам жильцов, над входом теперь нависают большие обломки стекла, которые грозят рухнуть буквально на голову входящим и выходящим.

По предварительным данным, причиной обрушения стала большая дыра в крыше, которая образовалась ранее. Материал конструкции долго втягивал влагу, и, в конце концов, под ее тяжестью, произошло обрушение.

Местные жители сообщают, что уже информировали коммунальщиков о возможности обрушения, но безрезультатно.