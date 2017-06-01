Эйфория европейской интеграции и реальности украинской экономики

10 июня на Европейской площади в Киеве прошел концерт, посвященный старту безвизового режима Украины со странами Европейского союза. Гуляли с размахом, но, как всегда, не обошлось и без двусмысленных ситуаций. Оказалось, как писали столичные СМИ, что власть не стесняется использовать админресурс и «пригнала» на концерт с участием Петра Порошенко работников образования и студентов. А президент, в свою очередь, цитировал Лермонтова и говорил о том, что безвиз означает «окончательный разрыв с империей».

«Вышел небольшой конфуз — как раз во время прочтения этого стихотворения сотни тысяч киевлян остались без горячей воды - по состоянию на 1 июня долг столицы за тепло составил почти 4,8 млрд. грн. Поэтому критиковать кого-то за «немытость» явно было неуместно, учитывая, что и тема львовского мусора уже приобрела общенациональное значение», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Привлекло внимание и заявление Порошенко о том, что: «Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе, или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу».

Символично, что это заявление совпало с публикацией Государственной службой статистики последних данных о задолженности по заработной плате. Как оказалось, на май текущего года задолженность составила 2 млрд. 185 млн. грн. Это — максимум за последние годы.

Если посмотреть динамику увеличения задолженности по заработной плате в этом году, то получается следующая картина: январь — 1 млрд. 791 млн. грн.; февраль — 1 млрд. 907 млн. грн.; март — 1 млрд. 995 млн. грн.; апрель — 2 млрд. 69 млн. грн.; май — 2 млрд. 185 млн. грн.

«С начала года задолженность по заработной плате неуклонно увеличивалась. Однако ни от премьера, ни от президента не было слышно озабоченности по этому поводу. Все это время власть распространяла фейки о реформах, боролась с оппозицией, вводила различные квоты, занималась декоммунизацией. При этом в стране продолжался обвал экономики и усиливались процессы саморазрушения», - отмечает Виктор Баранский.

Также депутат областного совета считает, что при помощи агрессивной информационной кампании по поводу получения «безвиза» власть стремится отвлечь внимание общества от серьезных социально-экономических проблем. Кто-то амбициозно обещал показать, как надо управлять государством. Сейчас пришло время предъявить результаты обещанного. Например, в Одесской области в январе задолженность по выплате заработной платы составила 47,9 млн. грн., в мае — 49,5 млн. грн.