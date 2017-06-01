Анонс газеты СЛОВО, выпуск 24

- На этой неделе у православных христиан начался Петров пост, который продлится аж до дня памяти святых первоверховных Апостолов Петра и Павла, то есть до 12 июля.

Установление Петрова поста – а раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым временам Православной Церкви.

Петров пост не строгий, во время этого поста можно есть рыбу. Да и летом поститься легче – много фруктов и овощей. Но самое главное, как в народе говорят, поститься не брюхом, а духом! Чего я всем вам желаю, дорогие читатели и зрители!

Теперь к свежему номеру нашей газеты. Неделя была интересной, насыщенной. Особенно радовали украинцев, впрочем, как и всегда, Верховная Рада и президент.

Колонка редактора выходит с заголовком: «АТО нам мало - НАТО подавай!»

8 июня Верховная Рада Украины голосами 276 народных депутатов поддержала законопроект, согласно которому вступление в НАТО становится приоритетом внешнеполитического курса страны. Как вам кажется, действительно у нас других приоритетов просто нет? Это самое важное?

- Главный приоритет нашей самоидентификации последние годы это Украина не Россия в этом смысле абсолютно бессмысленная в практическом смысле поправка к закону является скорее психологической, я бы даже сказал психиатрической – вот мы на уровне деклараций стали еще на шажок дальше от России. С таким же успехом мы могли принять закон о вступлении в G7, Бильдельбергский клуб или Богемскую рощу.

Официальная пропаганда много трезвонит о безопасности, которую якобы принесет с собой НАТО, но этот тезис рушится на глазах. Достаточно лишь обратить внимание на недавнюю судьбу Турции, которая являясь крупнейшим участником альянса, получила, в начале, попытку госпереворота, а потом гражданскую войну на юге. Так как США выгодно поддерживать курдов в этом конфликте, а не своего натовского союзника. И где то НАТО, спрошу я вас, дорогой слушатель?

- Безусловный хит недели – Лермонтов в исполнении президента Украины Петра Порошенко. «Прощай, немытая Россия». И это говорит человек, чья страна утопает в львовском мусоре? Наверное, он плохо учился в школе и не помнит уже того факта, что Украина, в те годы, когда жил Лермонтов, сама была частью «немытой России», причем довольно большой ее частью. Так что в принципе, в этом ракурсе становится вполне понятно, почему у нас до сих пор так… О «немытости» и о многом другом интересном, что рассказал президент в материале «Про Венскую оперу, фантастический кофе и «Раша, гудбай» от Президента страны»

Статья Эллы Алыбиной, выходящая в этом номере, называется: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» И что же это за рекорды такие?

- Например, в Днепре выстроили самый большой в истории трезубец из полицейских. Они несколько дней тренировались, затем долго выстраивались на площади в нужной конфигурации. Местные преступники тоже решили не сидеть без дела и поставили национальный рекорд по темпам роста квартирных краж, число которых в 2016 году «удалось увеличить» почти вдвое. В Киеве был поставлен другой рекорд во славу Украины. Молодой человек после двух лет усиленных тренировок смог надуть и лопнуть резиновую грелку, стоя на голове, всего за 19 секунд!

И вот июнь 2017 года принес долгожданный действительно национальный рекорд – в Херсонской области был выложен самый большой в истории Вселенной трезубец из сала!

Украинская нация крепнет, попутно избавляясь от навязанных совками и москалями остатков одной из крупнейших в мире промышленности, энергетики, остатков науки и образования.

- Наш постоянный автор Антон Кравчик на сей раз пишет о ГЕНРИ КИССИНДЖЕРе.

«ГЕНРИ КИССИНДЖЕР — РУПОР МИРОВЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», так называется его статья. Что же интересного узнает читатель об этом неоднозначном человеке?

- Каждый приличный человек начинал в разведке любит говаривать академик Российской Академии наук ГЕНРИ КИССИНДЖЕР автор позиционирует этого политического мастодонта, как глашатая хозяев истории, если использовать термин Дизраели. В статье рассказывается о якобы существующем плане для Трампа по мировому переустройству, которые нам представляют как инициативу или даже самоволие отдельных политических лидеров.

- На последней полосе вновь о Российской Федерации. О протестных акциях, которые происходили в этой стране, в день России, 12 июня. Какова цель этих протестов и могут ли они на самом деле что-то изменить?

- Акции задуманы как канализация протестной энергетики россиян. К сожалению, власть использует те же технологии, что и сто лет назад, это профессиональные провокаторы, послушные кураторам от власти. Раньше это был поп Гапон сегодня Навальный задача у них одна и та же. Проблема в коллективном бессознательном народа какие сферы его не контролирует власть и чем это обернется в ближайшее время на эти вопросы может ответить технология психодизайна, как альтернатива устаревшим манипулятивным технологиям, которые народ воспринимает все меньше и меньше.