 
Информация к новости
  • Просмотров: 1460
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

ФОТОФАКТ. На въезде в Киев рухнуло название города

Категория: Новости / Происшествия

ФОТОФАКТ. На въезде в Киев рухнуло название города

 

 

 Территория, где стояли буквы, сейчас огорожена территория, где стояли буквы, на данный момент огорожена. Фото: unn.com.ua

На въезде в столицу на Бориспольском шоссе упали огромные буквы "Киев".

Как передает УНН, территория, где стояли буквы, на данный момент огорожена, на месте находятся несколько человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевляне критикуют въездной знак по Бориспольской трассе, где установлены большие буквы в виде слова "Киев".

ФОТОФАКТ. На въезде в Киев рухнуло название города

"Буква "К" практически разлетелась на несколько частей. Когда в городе проходило Евровидение, многие туристы, которые приезжали в город из аэропорта "Борисполь", замечали покосившуюся букву. Иностранцы думали, что это какая-то особая инсталляция. А на самом деле – это просто бесхозяйственность чиновников. В таком состоянии знак, обозначающий въезд в город, стоит уже длительное время", – говорит киевлянка Светлана.

Галерея

prev

ФОТОФАКТ. На въезде в Киев рухнуло название города
ФОТОФАКТ. На въезде в Киев рухнуло название города
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 