ФОТОФАКТ. На въезде в Киев рухнуло название города

Территория, где стояли буквы, сейчас огорожена территория, где стояли буквы, на данный момент огорожена. Фото: unn.com.ua

На въезде в столицу на Бориспольском шоссе упали огромные буквы "Киев".

Как передает УНН, территория, где стояли буквы, на данный момент огорожена, на месте находятся несколько человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевляне критикуют въездной знак по Бориспольской трассе, где установлены большие буквы в виде слова "Киев".

"Буква "К" практически разлетелась на несколько частей. Когда в городе проходило Евровидение, многие туристы, которые приезжали в город из аэропорта "Борисполь", замечали покосившуюся букву. Иностранцы думали, что это какая-то особая инсталляция. А на самом деле – это просто бесхозяйственность чиновников. В таком состоянии знак, обозначающий въезд в город, стоит уже длительное время", – говорит киевлянка Светлана.