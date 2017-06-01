Одесский горсовет просит Министерство обороны решить вопрос с военными общежитиями

Как отметил в запросе депутат горсовета Олег Брындак, речь идет об общежитиях, расположенных на территории военного городка № 217, расположенного на Фонтанской дороге, 14, где проживают более 800 военных.

Депутат считает, что «многие стоят на квартирной очереди уже целые десятилетия, но не могут даже приватизировать комнаты, в которых теперь проживают». Для этого необходимо, чтобы Министерство обороны перевело дома в статус жилого фонда и передало их на баланс города.

При этом горсовет готов в виде исключения принять здания в их нынешнем виде, без предварительного проведения ремонта.

Отметим, что из-за «проволочек» Министерства Обороны здания продолжают ветшать, а проживающие в них военнослужащие остаются в «подвешенном состоянии» не имея возможность оформить документы на занимаемое ими жилье, которое они поддерживают в относительно жилом состоянии исключительно за собственный счет.