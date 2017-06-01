Теракты в Лондоне и гибридные технологии ХVIII века (ВИДЕО)

3 июня в Лондоне было совершено два связанных между собой нападения – на Лондонском мосту и рынке Боро-маркет. В результате происшествия погибли 6 человек, более 30 пострадали. Фургон на большой скорости врезался в толпу на Лондонском мосту. Очевидцы сообщают, что водитель на скорости около 80 км/ч резко свернул на тротуар и врезался в пешеходов. В полиции сообщили о шести погибших, число пострадавших изначально составляло около 30 человек. Спустя некоторое время трое неизвестных, выпрыгнувших из фургона, напали на прохожих с ножами, двигаясь в сторону Боро-маркета, расположенного возле моста.

Ряд терактов по всей Европе управляется из единого центра. Но вдруг это не просто чье-то головотяпство или сезонные обострения, а целенаправленное систематическое действие, укладывающееся в единый сценарий? Его цель – управляемый хаос, полное стирание грани между добром и злом, и, более того, уничтожение самих критериев их различения, забвение здравого смысла и т.д. Если ознакомиться с нижеследующим документом, то каждому станет ясно, что действия террористов (от лат. terror – «страх») полностью соответствует его духу. Но, поразительно то, что писался этот документ не в 2017 г., а в 1776 г. и определенная сила уже много лет последовательно реализует часть единого плана по превращению планеты в глобальное тоталитарное полицейское государство-концлагерь (новый мировой порядок). Эта сила – тайные общества, и, в первую очередь, баварские иллюминаты. В 1776 году бывший иезуит Адам Вейсгаупт создал тайное общество, которое называлось орденом иллюминатов (подробно о Вейсгаупте в наших следующих публикациях). Именно тогда были формально определены «общественные» цели этого общества, и возникла мысль, объединившая его членов: «соединить образованных людей со всего мира, разного социального положения и вероисповедания, вне зависимости от расхождений во мнениях и пристрастиях. Заставить их полюбить этот союз так, чтобы впоследствии, вместе или по отдельности, все они действовали сообща, как один человек. Чтобы, несмотря на разницу в социальном положении, все они относились бы друг к другу как к равным, и чтобы самопроизвольно и по убеждению они совершили то, чего не удавалось достичь никакими общими усилиями за все время существования человеческого мира». Его члены будут думать, что вступили в новое тайное общество, несущее силу, способную изменить мир. В 1875 г. курьер иллюминатов на пути из Франкфурта в Париж был убит молнией и часть этой информации о сговоре всемирного масштаба стала известна широкой общественности. Здесь озвучиваются технологии информационных гибридных войн, характерных для ХХІ века.

25 принципов ордена иллюминатов

1. Пользоваться тем, что люди более склонны к злу, чем к добру. 2. Проповедовать либерализм (либерализм – сладкая и убаюкивающая сказочка, идеологически обеспечивающий и увековечивающий факт господства элиты тайных обществ над ничего не подозревающей биомассой, удобное идеологическое прикрытие для контроля над умами миллиардов и управления планетой из единого центра – прим. авт.). 3. Использовать идею свободы для провоцирования межклассовых и межэтнических войн. 4. Использовать для достижения целей Ордена иллюминатов абсолютно все средства. 5. Право на ложь является законным. 6. Ресурсы ордена и их источники должны оставаться невидимыми до того момента, когда они приобретут такую мощь, что уже никакая сила или козни уже не смогут подорвать их. 7. Отвлекать внимание толп на основе их психологии с целью управления массами. 8. Использовать алкоголь, наркотики, коррупцию и все социальные пороки для систематического разложения молодежи. 9. Всеми способами захватывать собственность. 10. Пользоваться лозунгами вроде «равенство», «свобода», «братство» и вкладывать их в уста народным массам для ведения психологической войны. 11. Руководить ходом войн с тем, чтобы народы обеих воюющих сторон еще больше увязли в долгах. Проводить мирные конференции таким образом, чтобы ни одна из противоборствующих сторон не получила территориальных прав. 12. Члены ордена иллюминатов должны использовать свои богатства для того, чтобы к власти допускались такие кандидаты, которые будут послушны их требованиям. Они должны использоваться как пешки в закулисной игре. Их советники должны воспитываться и

обучаться способам управления миром с детских лет. 13. Контролировать прессу. 14. После формирования травматических ситуаций и приведение их в действие, должны появляться заранее подготовленные агенты и представляться спасителями народных масс. 15. Создавать промышленные кризисы и финансовую панику, безработицу, голод, нехватку продуктов питания и использовать это для управления массами с целью ликвидации тех, кто стоит у нас на пути. 16. Проникать в тайные масонские организации для использования их в целях ордена иллюминатов.

Объяснять ценность систематического обмана , использовать высокопарные лозунги и фразы, а также давать щедрые обещания массам, несмотря на то, что они являются принципиально невыполнимыми. 18. Разрабатывать детальные планы по созданию и разрешению проблем, вести обсуждение правил уличной борьбы, необходимые для быстрого подчинения населения. 19. После окончания войн использовать наших агентов в качестве закулисных советников, применять тайную дипломатию для установления контроля за воюющими сторонами. 20. Создавать огромные корпорации, стремящиеся к глобальному управлению через Мировое Правительство. 21. Использовать высокие налоги и тарифы, нечестную конкуренцию для разрушения экономик и обрушению рынков через захват сырьевых ресурсов и спекуляций на фондовых биржах. Организовывать недовольство среди работников и субсидировать их конкурентов. 22. Разрабатывать боевые средства и формировать силы тайной полиции для защиты интересов ордена и его потребностей. 23. Лидеры и члены единого Мирового Правительства должны назначаться директорами иллюминатов. 24. Проникать во все классы и уровни общества и правительства с целью одурачивания, культивирования внутренних конфликтов, неуверенность в себе, пораженческие настроения и коррумпирование молодой части общества, обучая их теориям и принципам, которые, как мы знаем, являются ложными. 25. Национальное и международное законодательство нужно использовать для разрушения цивилизации, порабощения и управления людьми в планетарном масштабе.

Какова идеология иллюминатов Вейстгаупта?

1. Первая тайна в деле управления людьми – овладение общественным мнением. Нужно настолько долго сеять раздоры, Теракты в Лондоне и гибридные технологии ХVIII века сомнения, насаждать противоречащие друг другу воззрения, пока люди не потеряются окончательно и не утратят ориентировку в замешательстве, и не решат, что лучше в политических вопросах вообще не иметь собственного мнения. Должно возбуждаться народное недовольство, распространяться бездуховная, нечистая и противная литература. Задача прессы заключается в том, чтобы доказывать неспособность не иллюминатов во всех областях государственной и религиозной жизни. 2. Вторая тайна состоит в том, чтобы во главу угла ставить слабости людей. Все дурное, плохие привычки и все, достойное сожаления до тех пор, пока люди не перестанут понимать друг друга. 3. Прежде всего нужно бороться с силой отдельной личности, поскольку нет ничего опаснее. Если она обладает творческой духовной энергией, она в состоянии достичь большего, нежели миллионы людей. 4. Посредством зависти, ненависти, раздоров и войн, через лишения, голод и распространение заразы все народы должны быть доведены до того, что они не могут иметь никакого выхода кроме того, как полностью отдаться в подчинение иллюминатам. 5. Если какое-нибудь государство подорвано революцией или вследствие гражданской войны стоит перед опасностью нападения внешнего врага, то это всегда – благоприятный ход событий и работает в нашу пользу! 6. Нужно людей приучить к тому, чтобы они брали квитанции как подлинную монету и довольствовались внешней стороной, гнались за удовольствиями, находясь в непрерывном поиске чего-то нового, запутываясь в нем, теряли себя и, в конце концов, следовали за иллюминатами. Этого можно достичь через хорошее вознаграждение за их подчинение, этим же можно привлечь их внимание. 7. Посредством развращения общества, люди будут лишены всякой веры в Бога!!! 8. Через последовательную обработку словом, устным и письменным, а также через специально разработанные формы обмана, массы будут склонены на сторону иллюминатов. Способность самостоятельно мыслить должна быть ликвидирована посредством внедрения в обучение людей необходимых иллюминатам взглядов. Духовные силы общества должны быть подорваны применением пустой демагогии. Свободные мысли, выдвигаемые партиями, должны ораторами иллюминатов растягиваться настолько, чтобы у людей, утомленных от слушания, выработалось отвращение к ораторам любых ориентаций. В противоположность тому, государственное учение иллюминатов должно проповедоваться в неутомительной форме, чтобы все могли спокойно его воспринять. 9. Массы должны оставаться слепыми, неразумными, лишенными собственного мнения, чтобы они не могли дискутировать на тему государственного устройства. Управлять ими должна справедливая, но неумолимая сила и принцип безусловного подчинения. Мирового господства возможно достичь только окольными путями целенаправленного подрыва всех подлинных свобод, законодательства, порядка выборов, прессы, свободы личности, а, прежде всего, системы воспитания и образования народа и при строжайшем соблюдении тайны при всех мероприятиях. 10. Через целенаправленное расшатывание государственного устройства людей нужно мучить до тех пор, пока они не будут готовы передать нам, иллюминатам, всю свою власть ради сохранения мира (не этого ли добивается правительство Украины, целенаправленно расшатывая государственное устройство в сговоре с олигархами?). 11. В Европе надлежит возбуждать непонимание между людьми и народами, расовую и религиозную ненависть для того, чтобы появлялись непреодолимые расколы, чтобы ни одно христианское государство более не смогло найти себе поддержки, потому что все прочие страны будут бояться, т.к. союзы против иллюминатов будут бессмысленны! 12. В других частях света должны сеяться раздоры, беспорядки и враждебность, чтобы приучить государства к страху, и подавить всякую их способность оказать сопротивление. 13. Путем делегировании прав объявления военного положения вся военная мощь также окажется в руках иллюминатов. 14. Непосвященные государи должны устраняться путем дворцовых переворотов (читай: цветных революций) и агентурных операций, не позволяющих им заниматься государственными делами. 15. Путем продажности высших государственных должностей правительства должны быть поставлены в кредиторскую задолженность перед иллюминатами после предоставления им серии займов (читай: МВФ), что существенно увеличит их государственный долг. 16. Посредством специально отрежиссированных экономических кризисов, в ходе которых все доступные денежные средства будут изыматься из обращения, чем будет осуществляться подрыв денежного хозяйства. 17. Сила денег должна стать единственной силой, движущей торговлю и производство, чтобы посредством денег промышленники могли получать и политическую власть. 18. Через введение всеобщего равного избирательного права должно быть установлено безраздельное господство большинства. Через приучение к самостоятельности должно производиться уничтожение семьи и ее воспитательной силы. Через образование, основанное на лживых данных и фальшивых учениях, молодежь должна быть развращена, оболванена и уведена в сторону от подлинных ценностей. 19. Связь с уже существующими и основания новых лож вольных каменщиков, продолжающих дело тайных организаций, чтобы достичь желаемой цели – Мирового Господства (новый мировой порядок). 20. Посредством всех этих мероприятий народы должны подталкиваться к мысли о том, чтобы пригласить иллюминатов на роль мировых правителей. Новое Мировое Правительство должно представляться благодетельным руководством, к которому прибегают совершенно добровольно, но, на самом деле, – быть ширмой для прикрытия тайного продвижения наших интересов. Если какое-нибудь государство будет возражать против Мирового правительства, его соседи начнут против него войну. Такое правительство сможет управлять мировыми войнами, делая передел мира благоприятным для продвижения наших далеко идущих планов.

Существуют ли закулисные кукловоды мира?

Комментарии, что называется, излишни. Все прописано: черным – по белому. Выглядит не как документ криптополитики ХVIII века, а как инструкция, уже приведенная в действие, как сводка новостей мировой политики начала XXI века. Каждый, кто захочет, сам может подобрать кучу примеров на каждый из приведенных выше пунктов, чего мы не будем делать из-за нехватки газетной полосы. Если наложить эти и другие подобного рода документы на череду исторических событий, их коллизии и соотнести их с могущественными силами, управляющими миром, глазам предстает уходящая вглубь веков картина борьбы тайных обществ сатанистов, единственной целью которых было разрушить институт Церкви и Монархии. Это борьба нескольких кланов Мировой Элиты как между собой, так и с активной частью человечества, осознающей происходящие процессы и пытающейся этому что-то противопоставить. Это такие события, как развал СССР, мировые войны, цветные революции, искусственно создаваемые мировые экономические кризисы, заказные убийства, торговля оружием и технологиями, наркотики, практически все изучаемые и умалчиваемые Историей события инициировались и направлялись с вершины пирамиды со всевидящим оком. Недавние теракты в Манчестере и Лондоне показали, что дестабилизация в Европе управляется из одного центра. Управляемый хаос – вот технология глобального управления.