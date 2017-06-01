Вдову музыканта Джона Леннона, художницу Йоко Оно хотят признать соавтором песни Imagine, передает Entertainment Weekly.

На ежегодной встрече членов Национальной ассоциации музыкальных издателей США глава этой организации Дэвид Израэлит наградил Imagine премией «Песня столетия» и сказал, что Оно будет признана соавтором в соответствии с волей ее покойного мужа.

Собравшимся показали архивное интервью музыканта, в котором он говорил, что авторами композиции должны считаться Леннон и Оно, поскольку многое, в том числе текст и концепция, были придуманы именно художницей.

По словам Леннона, в то время он был немного большим эгоистом и мачо, поэтому не упомянул вклад Оно в Imagine.

Imagine была написана в 1971 году. Это одна из самых известных сольных песен Леннона.