У тучных женщин чаще рождаются дети с пороками развития

Женщины, имеющие в момент зачатия избыточный вес, больше рискуют родить ребенка с врожденными заболеваниями. К таким выводам пришли ученые из Каролинского института в Швеции, опубликовавшие статью в журнале British Medical Journal.

В своем исследовании ученые проанализировали записи более чем о 1,2 млн рожденных младенцев в Швеции в период с 2001 по 2014 год, установив надежную связь между тучностью женщин и риском врожденных отклонений у их детей – в том числе пороков сердца, аномалий в развитии пищеварительной системы, неправильного формирования гениталий и конечностей. Анализ показал, что из всей выборки 43 550 детей имели серьезные врожденные отклонения, при этом их риск для матерей с избыточным весом риск составлял 3,5%, с ожирением – 3,8% и до 4,7% — с ожирением второй степени.

В качестве причин ученые называют измененный гормональный фон, воспалительные процессы и неэффективную доставку питательных веществ ребенку через плаценту. «Должны быть предприняты усилия, чтобы побуждать женщин репродуктивного возраста вести здоровый образ жизни и обретать нормальный вес перед зачатием», — считает автор статьи.