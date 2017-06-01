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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Причиной масштабной аварии, оставившей без воды жителей поселка Котовского, стал заводской брак

Категория: Новости


Такую версию высказал в ходе аппаратного совещания в горсовете заместитель директора «Инфоксводоканала» Олег Клепацкий. По его словам, расследование показало, что причиной прорыва магистрального водовода на Днепропетровской дороге стала коррозия металла.

«Таким образом, можно говорить о заводском браке», — отметил чиновник.

По его словам, с такой аварией работники предприятия никогда раньше не сталкивались.

Напомним, что в результате прорыва водовода диаметром 1200 миллиметров, находящегося на глубине шесть метров жители более двухсот многоквартирных домов оставались без централизованного водоснабжения почти двое суток.



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