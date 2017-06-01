Настенное творчество счастливых отцов

Когда рождается маленький человечек, то это событие всегда приносит огромную радость для членов его семьи и других родственников

Они дарят молодым мамам цветы и подарки, говорят им нежные слова.

Счастливый муж может лично поздравить свою жену с первыми часами рождения ребенка, ведь благодаря развитию сотовой связи это уже не является проблемой, как раньше. Сейчас, при наличии мобильного телефона уже не приходится стоять под окнами роддома, предварительно вызвав молодую мать броском камешка в окно родильного отделения или громко крича на всю улицу её имя.

У некоторых счастливых отцов существует своеобразная традиция писать о своих чувствах и пожеланиях своим любимым, подарившим им сыновей или дочек. Писать везде, где только можно и нельзя.

Уважаемые папы и другие родственники!

Персонал родильных домов Одессы понимает ваше счастье и разделяет его вместе с вами. Но все же призывает вас к благоразумию. Не стоит писать на стенах. Вместо этого лучше проявите свою фантазию и решите проблему с уличными поздравлениями для своих любимых другими путями.