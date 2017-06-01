19 июня состоится открытие торжеств в честь 200-летия библиотеки ОНУ им. Мечникова (1817- 2017)

Программа юбилейных событий

19 июня; Дворянская, 2;

11.00 – открытие выставки «Два века издательской деятельности: наука и образование в уникальных трудах Н Б » (холл Главного корпуса, 1 эт.)

12.00 – торжественное заседание Ученого совета; презентация двух юбилейных изданий: «Служение Книге: история Научной библиотеки Одесского университета им. Мечникова (1817-2017)»; «Книжные знаки европейских библиофилов в коллекциях библиотеки. Альбом-каталог» (конференц- зал, 2 эт.) Преображенская, 24

13.30 - Выставка « Шедевры ХV –ХIХ ст. в коллекциях университетской библиотеки» (НБ, Галерея изящных искусств, 3 эт.);

Фотоэкспозиция «Семь ярусов книжного мироздания» (НБ, 1-4 эт.)

20 июня, Французский бульвар, 24/26

10.00 – открытие Международной научно- практической конференции «Библиотеки вузов: опыт и перспективы» ( 2 эт., актовый зал )

17.00 – гала-концерт творческих коллективов ОНУ в честь 200-летия Научной библиотеки ( 2 эт., актовый зал )

21 июня, Дворянская, 2; Преображенская, 24

10.00 – работа секций Международной научной конференции «Библиотеки вузов: опыт и перспективы» (более 100 участников, 54 доклада)

Научная библиотека ОНУ им. И.И. Мечникова основана в 1817 году как библиотека Ришельевского лицея.

Первые 350 книг на греческом, латинском и французском языках для библиотеки закупил во Франции аббат Николь, директор Ришельевского лицея. Средства для приобретения книг - 15 тыс франков - передал лицею генерал-губернатор Новороссийского края де Ришелье.

После преобразования Ришельевского лицея в Новороссийский университет (в 1865 году) лицейская библиотека вошла в состав университета как фундаментальная библиотека.

За 200 лет своей истории Научная библиотека ОНУ прошла несколько этапов.

В период с 1920 по 1923 год она – «Главная библиотека высшей школы», возглавлявшая сеть местных вузовских библиотек.

С 1923 по 1930 работала как «Центральная научная библиотека» г. Одессы, обслуживая всех ученых города.

Позже, с 1930 по 1933 годы, была административно слита с Одесской публичной библиотекой под общим названием «Одесская государственная научная библиотека».

И наконец, с восстановлением университетов в Украине в 1933 году возродилась как университетская библиотека и вошла в структуру Одесского государственного университета как одно из его структурных подразделений.

С 1976 года научная библиотека – городской методический центр вузовских библиотек Одессы, а с 1987 г. получает статус Зональной научной библиотеки и осуществляет помощь и методическое руководство 36 библиотеками вузов Юга Украины.

Сегодня фонд библиотеки насчитывает несколько миллионов экземпляров. Уникальное собрание источников информации включает книги, брошюры, периодические издания, издания на электронных носителях и мн. др. Исключительное научно-культурное значение имеют 17 именных коллекций, завещанные университету выдающимися учеными, государственными деятелями, ректорами и профессорами университета. Неоспоримую ценность представляет отдел периодики. Благодаря научности и универсальности своих фондов НБ ОНУ сегодня является одним из важнейших социальных институтов в регионе. Ежегодно около 55 тыс. читателей пользуются услугами 14 специализированных читальных залов и 13 абонементов.

НБ – научно-исследовательское учреждение университета, которое занимается научной работой по изучению фонда библиотеки, информационного раскрытия коллекций редких и ценных изданий, реконструкции «рассеянных» книжных собраний, краеведческих студий, биографическими исследованиями, связанными с историей университета и их библиографическим обеспечением.

Научная библиотека принимает участие в создании национальной библиографии Украины и Государственного реестра книжных памятников Украины.

Одним из приоритетных направлений деятельности Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова является переход на новые технологии формирования и использования информационных ресурсов. В библиотеке более полутора сотен компьютеров и 3 сервера. В НБ компьютеризированы внутренние процессы, используется компьютерная библиотечная программа; действует читальный зал-интернет и электронных документов. Внедрена система автоматизированного обслуживания, осуществляется электронный заказ.