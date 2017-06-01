Плановое отключение электроэнергии в Одессе на 20 июня (список адресов)

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 20 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)
Центральный РЭС
ул. Заславского, 3-27, 2; ул. Б. Арнаутская, 84;
ул. Преображенская, 57-61, 65;
ул. Базарная, 67-95, 94-118;
ул. Утесова 3-7, 2-14;
ул. Успенская, 121-129;
ул. Тираспольская, 25-35;
Щепной пер.
00:00-06:00
3-й – 5-й Первомайский п-к;
Подъёмный пер.;
ул. Бугаевская, 26-42, 46а, 46/2, 48/2, 3, 4, 5, 6;
ул. Овидиопольская, 15-19;
4-я, 5-я, 6-я, улица;
1-й, 2-й, переулок 6-й улицы;
ул. Коминтерна, 32-58, 45-79;
ул. 1-я Ползунова;
ул. Ползунова, 1-5, 2-6;
Стахановский пер.; 22-36, 19-31;
3-й Западный пер., 8-12;
4-й Западный пер., 11-17.
09:00-17:00
Южный РЭС
Жил. Дома:
ул. Педагогическая, 16, 16 а.
Част. сектор:
ул. Педагогическая, 44-30, 23-25;
пер. Педагогический, 3-5, 2161;
пер. Клубничный, 12-18, 25-29.
09:00-17:00
Северный РЭС
Слободка:
ул. Крылова, 20-48;
ул. Ломоносова, 28-58, 23-55;
ул. Дальневосточная, 20-60, 19-57а;
ул. Слободская, 65-49, 66, 68, 46, 25, 26;
ул. Гарина, 24-26, 27-37, 37- а, 47;
ул. Ветрогонова, 32-42;
ул. Нерубайская, 16-42, 29-33;
ул. Усатова 32;
ул. Мациевского (Войкова), 41-47,
40-48;
ул. Воробьева, 48, 42.
c 09.00
до 17.00
Усатово:
ЧП «Фесенко»,
ПП «Колос»,
ФОП «Лапшинский»,
ул. Тепличная,
Шкодова гора, 18.
09:00-17:00
Пос. Сахарный:
ул. Химическая, 1-17, 10-150;
ул. Радиальная;
1й Химический пер.;
2й 3й Стекольный пер.;
ул. Стекольная;
ул. Бугаевская;
ул. Инструментальная, 56;
ул. Пестеля 71, 105;
«Национальная полиция»;
«Квадро».
09.00-17.00
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.