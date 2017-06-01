Плановое отключение электроэнергии в Одессе на 20 июня (список адресов)

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 20 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)

Центральный РЭС

ул. Заславского, 3-27, 2; ул. Б. Арнаутская, 84;

ул. Преображенская, 57-61, 65;

ул. Базарная, 67-95, 94-118;

ул. Утесова 3-7, 2-14;

ул. Успенская, 121-129;

ул. Тираспольская, 25-35;

Щепной пер.

00:00-06:00

3-й – 5-й Первомайский п-к;

Подъёмный пер.;

ул. Бугаевская, 26-42, 46а, 46/2, 48/2, 3, 4, 5, 6;

ул. Овидиопольская, 15-19;

4-я, 5-я, 6-я, улица;

1-й, 2-й, переулок 6-й улицы;

ул. Коминтерна, 32-58, 45-79;

ул. 1-я Ползунова;

ул. Ползунова, 1-5, 2-6;

Стахановский пер.; 22-36, 19-31;

3-й Западный пер., 8-12;

4-й Западный пер., 11-17.

09:00-17:00

Южный РЭС

Жил. Дома:

ул. Педагогическая, 16, 16 а.

Част. сектор:

ул. Педагогическая, 44-30, 23-25;

пер. Педагогический, 3-5, 2161;

пер. Клубничный, 12-18, 25-29.

09:00-17:00

Северный РЭС

Слободка:

ул. Крылова, 20-48;

ул. Ломоносова, 28-58, 23-55;

ул. Дальневосточная, 20-60, 19-57а;

ул. Слободская, 65-49, 66, 68, 46, 25, 26;

ул. Гарина, 24-26, 27-37, 37- а, 47;

ул. Ветрогонова, 32-42;

ул. Нерубайская, 16-42, 29-33;

ул. Усатова 32;

ул. Мациевского (Войкова), 41-47,

40-48;

ул. Воробьева, 48, 42.

c 09.00

до 17.00

Усатово:

ЧП «Фесенко»,

ПП «Колос»,

ФОП «Лапшинский»,

ул. Тепличная,

Шкодова гора, 18.

09:00-17:00

Пос. Сахарный:

ул. Химическая, 1-17, 10-150;

ул. Радиальная;

1й Химический пер.;

2й 3й Стекольный пер.;

ул. Стекольная;

ул. Бугаевская;

ул. Инструментальная, 56;

ул. Пестеля 71, 105;

«Национальная полиция»;

«Квадро».

09.00-17.00

Телефон для справок: 705-90-90.

Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.