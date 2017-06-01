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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одесском зоопарке отпраздновали «День лошади»

Категория: Новости

В Одесском зоопарке отпраздновали «День лошади»

В прошедшие выходные в Одесском зоопарке состоялся праздник «День лошади», посвященный этим благородным животным.

Гостей познавательного мероприятия встречали веселые ковбои, которые подготовили для детей множество игр, конкурсов и развлечений. Маленькие любители живой природы легко справились со всеми запутанными заданиями, проявив смекалку и находчивость.

Также во время праздника любознательные посетители знакомились с интересными историями из жизни копытных питомцев зоологического парка и танцевали под музыку кантри.

 В завершение праздничной программы все дружно отправились угощать лошадей Пржевальского любимыми лакомствами.

В Одесском зоопарке отпраздновали «День лошади»

 



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