В Одесском зоопарке отпраздновали «День лошади»

В прошедшие выходные в Одесском зоопарке состоялся праздник «День лошади», посвященный этим благородным животным.

Гостей познавательного мероприятия встречали веселые ковбои, которые подготовили для детей множество игр, конкурсов и развлечений. Маленькие любители живой природы легко справились со всеми запутанными заданиями, проявив смекалку и находчивость.

Также во время праздника любознательные посетители знакомились с интересными историями из жизни копытных питомцев зоологического парка и танцевали под музыку кантри.

В завершение праздничной программы все дружно отправились угощать лошадей Пржевальского любимыми лакомствами.