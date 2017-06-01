Порошенко просят вернуть контрактную армию (петиция)

На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция под названием «Армия по контракту!».

Автором этого электронного документа (№22/037786-эп) является некто Богдан Ищенко.

«Сделать армию контрактной, чтобы каждый имел возможность выбрать, хочет ли он служить или нет!» — написал составитель обращения к главе государства 15 июня.

Напомним, что в августе прошлого года, находясь с визитом в Одессе, президент Порошенко заявил, что в Украине каждый месяц на службу по контракту поступают до 6 тысяч человек. Также, по его словам, в 2014-2016 годы через военкоматы прошли 300 тысяч добровольцев, мобилизованных и контрактников. Всего с января по август 2016 года на контрактную службу поступили 46 тысяч человек (до конца года ожидались ещё 20 тысяч).

Также напомним, что в середине октября 2013 года президент Украины Виктор Янукович подписал указ о последнем призыве и переходе армии на контрактную основу.

«Уже больше призыва не будет… Всё расписано, как будут увольняться в запас солдаты срочной службы, и уйдут в этом году последние, и больше не будем призывать», — заявил тогда Янукович, общаясь с женщинами–героями Украины.