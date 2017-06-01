В порту «Южный» будет построено крупнейшее в стране предприятие по переработке сои

Об этом сообщает издание «Экономические известия».

По информации издания, руководитель предприятия «Дельта Вилмар» Александр Орлов сообщил, что в данный проект предполагается инвестировать до ста пятидесяти миллионов долларов.

Он отметил, что в последнее время интерес к продукции из сои, и в первую очередь, к соевому маслу в мире непрерывно растет.

При этом до сих пор Украина в основном импортировала сырье, а новое предприятие позволит производить «глубокую переработку» сои. Предположительная мощность нового завода может составить до двух тысяч тонн в сутки.

Экспортировать ее будут прямо через Южненский порт.

Основными рынками сбыта смогут стать, помимо Европы, так же Азия и Африка.

Правда, точных сроков ввода нового предприятия в эксплуатацию пока не называют.