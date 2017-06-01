Сразу две человеческие жизни забрало ДТП на Киевской трассе

Трагедия произошла на территории Ширяевского района Одесской области, где столкнулись «Mitsubishi» и Land Rover».

По информации ГУНП в Одесской области, накануне днем возле поселка Петроверовка водитель автомобиля «Mitsubishi» нарушил правила дорожного движения и произвел столкновение с двигавшимся в сторону Одессы автомобилем «Land Rover».

В результате 49-летний водитель и 51-летний пассажир «Mitsubishi» погибли. Водитель «Land Rover» отделался легкими телесными повреждениями.

Подробности ДТП устанавливаются. По предварительной информации, оснований утверждать, что кто-либо из его участников находился в нетрезвом состоянии, пока нет.