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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе за прошедшую неделю на свет появились 288 малышей

Категория: Новости

В Одессе за прошедшую неделю на свет появились 288 малышей

С 12 по 18 июня в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 человека, в том числе одна пара близнецов.

Как сообщили в муниципальном департаменте здравоохранения, численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорождённые мальчики — 95 человек. Также за неделю родились 87 девочек.

«Пальма первенства по числу новорождённых принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 59 малышей», — отмечают в горздраве.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре появились на свет 106 детей — 54 мальчика и 52 девочки (в том числе четыре двойни).

Добавим, что в настоящее время приём беременных и рожениц проводят в Одессе четыре городских роддома из пяти — №1, №2, №4 и №5. Роддом №7 откроется 23 июня после ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции.



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