Завершается ликвидация последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко (фото)

Завершены первоочередные мероприятия по ликвидации последствий оползня на участке между Маразлиевской аркой и Пороховой башней вдоль Суворовской аллеи в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко.

На указанном участке были проведены противоаварийные мероприятия по ликвидации провала: восстановление железобетонной подпорной стенки на сваях, плиточного покрытия и ограждения.

В настоящий момент продолжаются работы по организации системы водоотведения.

Проведение данных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов и стабилизировать оползневую ситуацию на указанном участке.