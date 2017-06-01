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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Завершается ликвидация последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко (фото)

Категория: Новости

Завершается ликвидация последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко (фото)

Завершены первоочередные мероприятия по ликвидации последствий оползня на участке между Маразлиевской аркой и Пороховой башней вдоль Суворовской аллеи в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко.

На указанном участке были проведены противоаварийные мероприятия по ликвидации провала: восстановление железобетонной подпорной стенки на сваях, плиточного покрытия и ограждения.

В настоящий момент продолжаются работы по организации системы водоотведения.

Проведение данных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов и стабилизировать оползневую ситуацию на указанном участке.

Завершается ликвидация последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко (фото)

 

Завершается ликвидация последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко (фото)

 

Завершается ликвидация последствий оползня на участке вдоль Суворовской аллеи в парке Шевченко (фото)

 

 

 



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