Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Одессе взят под стражу

Такое решение принял сегодня Малиновский районный суд Одессы. По информации пресс-службы областной Прокуратуры, 18-летний мужчина взят под стражу без определения залога.

Ему инкриминируют преступные действия по части 2 статьи 115 «убийство» и части 4 статьи 152 «изнасилование».

По имеющимся данным, подозреваемый уже признался в содеянном.

Напомним, что накануне в лесополосе на территории Малиновского района было найдено тело 17-летней жительницы Раздельнянского района, которая была убита и изнасилована.

«По горячим следам» был задержан 18-летний мужчина, который , как выяснилось, учился с жертвой в одной школе. По данным следствия, он, находясь в нетрезвом состоянии, сжигал мусор в лесополосе. Увидев проходящую мимо девушку, он буквально забил ее черенком лопаты и изнасиловал.