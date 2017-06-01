В Аркадии сгорел ресторан

Серьезный пожар произошел сегодня утром в ресторане «Стронг Хауз» в Аркадии. По информации ГСЧС сигнал о возгорании поступил по линии «101» в девять сорок утра.

Уже через десять минут туда прибыли первые пожарные подразделения. Как выяснилось, возгорание произошло на первом этаже несколько раньше, но работники ресторана пытались погасить его самостоятельно. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь в пятьдесят квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло чуть менее часа.

По данным ГСЧС, выгорела часть первого этажа, крыши и прилегающие комнаты отдыха. Пострадали так же несколько примыкающих к зданию киосков.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в подсобных помещениях ресторана. Причины устанавливаются. Данных о пострадавших пока нет.

Отметим, что в ликвидации пожара принимали участие десять единиц спецтехники и тридцать шесть человек личного состава.