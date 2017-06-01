До осени все без исключения автомобили «скорой помощи» будут оснащены GPS-навигаторами

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Максим Степанов.

По его словам, из ста семидесяти двух медицинских автомобилей, входящих в автопарк «Скорой помощи» области, на сегодняшний день такими системами оснащены лишь восемьдесят три автомобиля.

Но губернатор пообещал, что до конца лета все автомобили «Скорой помощи» региона будут оснащены системами «GPS».

Это позволит диспетчерам постоянно знать, где находятся автомобили и направлять их по адресам, исходя из того, какой из спецавтомобилей находится ближе к адресату.

Таким образом, автомобилям «Скорой помощи» не будет нужды после вызова возвращаться на базу. Это позволит значительно сократить время, необходимое для проезда по вызову, что, в свою очередь, может спасти десятки, а то и сотни человеческих жизней.

Кроме того, это позволит сократить пробег автомобилей, многие из которых уже «не первой молодости», и сократить расход горючего.