Проблемы с вакцинами против ботулизма и бешенства в Одесской области нет

Такое заявление сделал в ходе аппаратного совещания директор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный.

По его словам, «на сегодняшний день Одесский регион является, по сути, единственным в стране, где имеются в наличии средство от ботулизма. Сейчас в наличии имеется двадцать шесть доз, которых должно хватить, по меньшей мере, до конца года».

Что же касается вакцин против бешенства, то, по данным чиновника, «в регионе имеется шестьсот тридцать пять доз антирабической вакцины, из которых триста находятся в резерве. Этого так же достаточно. Во всяком случае, до конца года».

Отметим, что до 2014 года с подобными вакцинами не было никаких проблем, поскольку недорогие и эффективные препараты поставлялись из России. Однако срок лицензии у них истек уже к 2015 году, а продлевать его руководство отечественного Минздрава не захотело.

Напомним, что в ходе пребывания в Одессе заместитель министра Здравоохранения Украины Роман Илык прямо заявил, что Минздрав не намерен закупать препараты российского производства. При этом вопрос нашего корреспондента о том, что будут делать медицинские чиновники, в тех случаях, когда российские препараты не имеют зарубежных аналогов, замминистра оставил без ответа.