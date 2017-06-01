Мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону должны быть завершены до 1 сентября

Такую задачу поставил губернатор Максим Степанов.

По его ловам, «…алгоритм работы в отопительный сезон должен быть подготовлен заранее. Чтобы снег снова не пошел неожиданно».

Отметим, что, по информации директора департамента ЖКХ и энергоэффективности области Марины Ионаш, мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг. была начата еще в конце апреля.

В результате на сегодняшний день к отопительному сезону уже готовы около 30% жилых домов, котельных, а так примерно треть социальных объектов.

Поэтому чиновник выразила уверенность, что все подготовительные мероприятия будут закончены своевременно.

Напомним, что согласно действующим правилам, подготовка к отопительному сезону должна быть полностью завершена не позднее начала октября.