Московский карлик сделал День России!

12 июня, в День России, в десятках городов Российской Федерации проходят массовые протесты против коррупции, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и «друзей» Президента РФ Владимира Путина. Инициатором акции, как и 26 марта, стал оппозиционный политик Алексей Навальный.

В Киеве состоялся митинг в поддержку акций протеста в России. В акции в парке Славы приняли участие менее 50 человек, – сообщает Радио Свобода. Митингующие решили поддержать россиян, которые хотят быть свободными, которые борются за правду и уважают себя и другие нации.

«Чем дело закончится? Ничем. Никаких перспектив. Многие думают, что протесты в России – это закат эры Путина. Ничего подобного. Ситуация тут намного сложнее. Молодежь банально берут «на карандаш» – и все, перспектив у этих акций нет. Нет лидеров, нет четких целей. Очень, конечно, здорово кричать: «Медведева в отставку!» или «Раз, два, три – Путин, уходи!». Но никаких действий для этого не предпринимается. А теперь вспомните события в Киеве 2013–2014 годов», – резюмировал корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

Предыдущее шествие под антикоррупционными лозунгами состоялось в Москве 26 марта. Поводом к нему послужила публикация 2 марта расследования Фонда борьбы с коррупцией под названием «Он вам не Димон» о «коррупционной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В фонде утверждают, что Медведев и его окружение создали преступную схему, основанную на благотворительных фондах, которыми управляют друзья, однокурсники и доверенные лица главы правительства.

«Это власть сделала Навального фигурой. Это во власти поверили в разводку, которую сами же и придумали. Это власть сохранила ельцинизм, породившей Навального, единственной политической альтернативой, «оппозицией Его Величества». И это власть, заигравшаяся в технологии восстания масс, сделала так, что Навальный стал пресловутой структурой, выходящей на улицу. С власти за всё за это и спрос. А также, разумеется, с банды политологов, политтехнологов и просто пикейных жилетов, сидящих на госренте. Теперь нашего московского политического карлика Алёшеньку (не путать с кыштымским) арестовали, продолжают делать биографию. И ведь сделают. На Западе уже поговаривают о Нобелевке для «главного оппозиционера», – отметил на своей странице в Facebook философ Андрей Ашкеров.

Однако это лишь внешняя сторона вопроса, почему политтехнологи и политические психологи, как и сто лет назад, идут по пути выращивания провокаторов, видя в этом единственный способ канализации народного недовольства. Разве мы не знаем, чем это все закончилось сто лет назад в далеком 1917 году? Чем это обернулось для нашей страны в году 2014?

Что же действительно нужно делать? Ответ на этот вопрос лежит в сфере психодизайна, – считает политический психолог Олег Шматко. Необходимо рассматривать явление через призму индивидуальности, где индивидуальное противостояние объективному миру возможно лишь для индивидов, наделенных силой, умом, разумом, жизненной агрессией. Очевидно, что хотя конкретные политические действия неизбежно являются поведением индивидов, политически значимыми единицами действия являются группы, ассоциации, организации, сообщества, государства и другие корпорации. Но при этом существует проблема в описании цепочки взаимосвязи, соединяющей индивида с корпорацией, частью которого он является.

Еще афинский реформатор IV века до н.э. Солон писал, что каждый отдельно взятый афинянин – хитрая лиса, но когда они вместе собираются на собрание, то представляют собой стадо баранов.

В качестве единицы изучения информационных спецопераций избраны общественно-политические движения в самом широком понимании этого слова, хотя они могут именовать себя иначе и не признавать своей политической направленности.

Человеческое сообщество движется одновременно в двух направлениях: к усложнению мира под воздействием технологий, призванных облегчить жизнь, одновременно упрощая человеческое существо. Это противоречие является величайшим испытанием, которое человечеству только предстоит пройти.

Несмотря на то, что мы продолжаем считать, что живем в индустриальном обществе, на самом деле, мы уже шагнули в экономику, основывающуюся на распределении информации.

Основу политики и власти в этом обществе составляет не устаревшие еще в ХХ веке политтехнологии, а организация и социальная информация, охватывающая все политически и социально значимые темы. Социальная информация входит в само понятие власть.

Упрощая можно сказать, что политическое решение, принятое лидером в состоянии аффекта, столь же ошибочно, как инженерное решение, принятое конструктором произвольно, а не в результате профессиональных расчетов. Психодизайнер может и должен участвовать в попытках сделать политику адекватной, т.е. профессиональной, расчетной, морально приемлемой для человеческого сообщества.