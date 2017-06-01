«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»

Революции в различные периоды истории и в разных странах зачастую порождали волну национального подъема. Вот и в Украине последовавшие за Революцией Достоинства события сопровождались просто-таки невиданным доселе вихрем национального воодушевления.

Мощный порыв не могли нарушить робкие попытки некоторых скептиков и «зрадофилов» предрекать разруху и упадок, которыми революции не менее часто сопровождаются. Освободившаяся от «москальского» ига страна готова была стать локомотивом ренессанса и прогрессивных изменений не только в Украине, но и во всей Европе. Воображение нации потрясали горизонты немыслимых свершений и рекордов: ожидали и молниеносную победу над коррупцией и олигархатом, триумфальную интеграцию в европейскую экономику с многократным повышением уровня пенсий и зарплат, и, конечно же, невиданное культурное возрождение с параллельным созданием национальных шедевров в науке, искусстве и спорте.

Конечно, чисто теоретически на это можно было рассчитывать, ведь главное – верить! Но почему-то никогда не покидало ощущение, что так безоглядно в это верить возможно только при наличии хорошо прикрепленных к голове розовых очков. Какие еще причины могут заставить воспринимать сомнительные, с точки зрения общественной значимости и общественного же блага, рекорды как светлые победы и свершения?

Куда ни глянь, везде – рекорды…

Поставленный в 2014-м году мировой рекорд девальвации национальной валюты и рекордные темпы роста тарифов на ЖКУ создали условия для нового рекорда – 2016-й год стал рекордным по падению уровня доходов украинского населения.

Наиболее угрожающего, на мой взгляд, рекорда мы добились в области демографии – никогда еще столько людей не стремилось покинуть страну и не покидало ее: особенно рекордного числа достиг процент молодежи, уезжающей из страны в поисках хоть какой-нибудь работы.

При этом никогда еще в нашем правительстве не было такого рекордного количества иностранцев, проворовавшихся или попросту проваливших все и вся у себя на родине.

Украина поставила еще большие национальные рекорды по числу совершенных преступлений с одновременно рекордно низким уровнем их раскрываемости. А также – с рекордно высоким количеством незарегистрированного оружия на руках у населения, на генетическом уровне невоспринимающего любой закон или ограничительные рамки сосуществования в социуме.

Город Львов, душа и сердце страны, «Пьемонт» Революции Достоинства, отличился своим рекордом –на его улицах скопилось невывезенных отходов больше, чем в любом заштатном городке страны. Ну и, как следствие, уличные крысы там тоже оказались на редкость упитанными! (Хоть кому-то пошли впрок наши рекорды.)

Национальный рекорд по использованию двойных стандартов бьет наш президент. Одновременно радуясь и плача, каждой клеточкой своего колышущегося тела, изображая телячий восторг от того, что мизерная часть молодежи сможет теперь без виз выпить чашку кофе на Монмартре, гарант как бы случайно забывает про другую, менее платежеспособную часть молодых людей, которых он, как главнокомандующий, призвал на службу под пули и взрывы снарядов.

Кроме тех, кому все эти достижения не мешают продолжать испытывать восторг и воодушевление, существует, как известно, еще одна беда – это наши дороги. Недавно Украина вошла в мировом рейтинге в пятерку стран с худшими дорогами на планете.

Украинское ноу хау в рекордах

Однако, патриоты на то и патриоты, чтобы не сдаваться в самой сложной ситуации. Поэтому в деле изобретения оригинальных рекордов наши украинские активисты впереди планеты всей!

Первый такой рекорд был достигнут еще в 2014-м, когда всего за пару месяцев тысячи мостов, урн, собачьих будок и заборов в самых укромных местах были выкрашены в цвета государственного флага. Мировое сообщество было поражено нашей настойчивостью и неугомонностью, а главное, если можно так выразиться, коэффициентом полезности такого рода деятельности. Надо подчеркнуть, что в некоторых городах, несмотря на предательское перекрашивание коммунальщиками, аналогичные попытки сделать страну действительно желто-голубой не прекращаются до сих пор.

Во время любого празднования разворачиваются рекордные по размерам флаги Украины и еще более рекордные флаги крымских татар. Какие именно из многочисленных развернутых знамен стали самыми рекордными, до сих пор не выяснили. Пока это единственное, слава Богу, о чем мы спорим с крымскими татарами.

С тех пор изобретательность народная не убывает!

Например, в Днепре выстроили самый большой в истории трезубец из полицейских. Они несколько дней тренировались, затем долго выстраивались на площади в нужной конфигурации. Местные преступники тоже решили не сидеть без дела и поставили национальный рекорд по темпам роста квартирных краж, число которых в 2016 году «удалось увеличить» почти вдвое.

Затмить Днепр попытались в Тернополе, сшив из вышиванок самую большую карту Украины. Однако активисты Днепра не дали себя обойти и в конце мая 2017-го вырвали звание рекордсменов у своих тернопольских побратимов: была сшита карта Украины размером 7 на 10 метров! Таков был их ответ!

В Киеве в то же время пошли другим путем. Активистки решили сплести самый большой в мире венок. 110 метров ленточек, пластика и проволочек были сплетены воедино 26 мая на одной из площадей Киева. Организатор мероприятия интимно поведала, что она 17 лет мечтала об этом достижении и всеми силами приближала счастливый миг сплетения венка (это ж как женщине нечем было заняться, и все бытовые вопросы у нее, видимо, были решены!!!). На торжественной регистрации рекорда активистка не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.

Самое оригинальное, что теперь кусочки этого рекорда зачем-то дарят детям в детдомах, наверное – экономят, бессовестные, на конфетах и игрушках. Организаторы почему-то уверены, что это заставит деток сильнее любить Украину, и обязательно – единую.

В тот же день, кстати, в Киеве был поставлен другой рекорд во славу Украины. Молодой человек после двух лет усиленных тренировок смог надуть и лопнуть резиновую грелку, стоя на голове, всего за 19 секунд! Торжественную регистрацию столь значимого для общества рекорда показали по всем центральным каналам.

И все-таки главный и самый запоминающийся рекорд должен был быть непременно в форме трезубца. Его любовно выкладывали из цветов, стогов сена, пустых коробок из-под обуви, конфет, пасхальных куличей, студентов и крышечек от кока-колы, но все это, как вы догадались, наверное, было не то.

И вот июнь 2017 года принес долгожданный, действительно национальный рекорд – в Херсонской области был выложен самый большой в истории Вселенной трезубец из сала!

Он, конечно же, был тут же и съеден, хотя «немножко сильно» успел припорошиться песком Алешковской пустыни, в которой и произошло это потрясающее событие. Нет сомнений, что этот рекорд войдет в обновленные учебники истории, в которых про трезубец из сала наверняка не наврут, разве что в пять–десять раз увеличат его размеры. И это будет справедливо, ведь каждая нация имеет право на гордость достижениями предков, даже такими, если других нет.

Национальный вид спорта

Не кажется ли моему дорогому читателю, что рекорды подобного рода становятся нашим национальным видом спорта? Думаю, социология врет, что большинство населения в апатии и растерянности. Не может опустившая руки нация, которая не доверяет своим элитам, выдавать еженедельно огромное количество рекордов и достижений!

Наверняка и сейчас готовится новый рекорд. Возможно, это будет рекорд массового исполнения гопака на воде, или будут пошиты самые большие в истории шаровары, а может быть, даже удастся одевать в вышиванки не только памятники, но и иностранных политиков во время государственных визитов в Украину. Пусть символизируют тем самым безоговорочную поддержку мировым сообществом украинских реформ, на которые не осталось ни сил, ни времени, ни желания – все потратили на рекорды…

Украинская нация крепнет, попутно избавляясь от навязанных совками и москалями остатков одной из крупнейших в мире промышленности, энергетики, остатков науки и образования.

И никакая прогрессирующая бедность народа и развал страны не собьют неугомонных и пламенных патриотов страны и нации с избранного пути.