Одесская Колоннада преподносит сюрпризы-артефакты

Недавно мы рассказывали о том, что после долгого перерыва комплекс Воронцовского дворца, в том числе и знаменитую Колоннаду, начали реставрировать. Специалисты тогда предупредили: процесс этот долгий, тем более, что ожидались сюрпризы в виде находок артефактов. И — как в воду глядели: Колоннада начала довольно щедро радовать реставраторов, историков и всех одесситов обнаруженными находками.

Итак, во время работ киевских реставраторов в Одессе у Воронцовской колоннады обнаружены черепки древнегреческих амфор — «посудки», которой пользовались первые колонисты будущего города у моря. Несколько черепков ученые даже (правда, пока на «глаз») датируют османским периодом.

Мы уже рассказывали, что первоначально Колоннада была выше. Реставраторы щупами проверяли каждый шаг — и вот вам итог: они постепенно открыли давние ранние ступени Колоннады, которых мы с вами не видели и по которым наши ноги не ступали. По ним поднимались те одесситы, которые являлись нашими пращурами. Так что вот вам еще одно прикосновение к истории родного города.

Что еще? Оказывается, есть серьезное и вроде как небезосновательное предположение, что существует некий тайный вход в Колоннаду, расположенный между колоннами.

Пока он не обнаружен, но некоторые исследователи утверждают, что контуры некой двери «виднеются» на старых-старых фото Колоннады. Точнее можно будет говорить (а, может, и продемонстрировать), когда снимут верхний слой штукатурки еще советского времени.

Что касается того, что мы называем обнаруженными «черепками», то им ученые как раз не особенно дивились: их находка предполагалась, ведь именно на сегодняшнем Приморском бульваре находилось древнегреческое поселение, предшественник современной Одессы. Как сообщается, обнаруженные фрагменты — это то, что когда-то было целостной пухлогорлой хиосской амфорой, которая датируется V веком (!) до нашей эры. В таких сосудах хранилось вино.

Кстати, находок гораздо больше, но истинно ценных — древних — конечно же, гораздо меньше. Ну, к примеру, обнаруженная керамическая пробка от пивной бутылки — вещица, конечно же, интересная, но не столь древняя, как фрагмент давней-давней амфоры.

Реставраторы сообщили о находках в институт археологии НАН Украины. Сейчас ведутся переговоры с мэрией об охранных раскопках на территории всего комплекса Воронцовского дворца.

Напомним, кстати, что в 1996-1997 и 2008 годах на Приморском бульваре велись изыскания. Были найдены остатки строения османского периода и раскопана часть античной улицы. Раскоп 2008-го накрыли куполом, превратив в известный всем нам музей под открытым небом.