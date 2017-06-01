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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

За грабеж и убийство двое одесситов приговорены к 12 годам лишения свободы

Категория: Новости

За грабеж и убийство двое одесситов приговорены к 12 годам лишения свободы. Один из них лишил жизни собственную бабушку. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Один из осужденных отнял мобильный телефон водителя такси, а второй предложил ограбить свою родную бабушку. Мужчины проникли в квартиру пожилой женщины на проспекте Добровольского, где украли 7700 грн. Потерпевшая начала кричать, за это внук ударил ее по голове палкой, а затем нанес пять ножевых ранений в шею и грудную клетку. Чтобы скрыть следы преступления они подожгли квартиру.

За содеянное прокуратура Суворовского района приговорила злоумышленников к 12 годам лишения свободы.



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