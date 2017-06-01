На «ОLХ» завелись мошенники

В Измаильский отдел полиции с сообщением о мошенничестве обратился 23-летний местный житель.

Об этом информирует пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

По словам мужчины, желая приобрести товар на интернет-сайте «ОLХ», он перечислил денежные средства в сумме 600 грн. в виде предоплаты предполагаемому продавцу. Ни товар, ни денег мужчине никто не вернул, телефонная связь с продавцом прервана, на связь он не выходит.

Начато уголовное производство по признакам ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.