Европейский банк выбрал нового победителя на закупку троллейбусов для Одессы

Европейский банк реконструкции и развития выбрал нового победителя на закупку Одессе троллейбусов - им стало ОАО "УКХ "Белкоммунмаш", с которым одесское КП "Одесгорэлектротранс" в скором времени должно подписать договор на поставку.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор КП Дмитрий Жеман.

Сейчас коммунальщики и поставщик обсуждают технические особенности и порядок поставки. После подписания договора станет известно, когда же появятся новые машины в городе.

У них будет небольшой автономный ход на расстояние в 10 км, что позволит им обходить пробки, а также, возможно, будут кондиционеры. Во всяком случае в кабине водителя.

У него будет независимая подвеска и кузов в 12 метров, а также 100% низкого пола и бортовой компьютер. Автономный ход не указан в техусловиях, но в ходе переговоров достигнуто понимание, что это будет небольшое расстояние около 10 км, а также кондиционер точно в водительской кабине и wi-fi, - отметил Жеман.

Одесские троллейбусники никогда не работали с минскими машинами, и они будут ездить на завод, чтобы обучиться необходим навыкам.

Расширения троллейбусной сети, в связи с покупкой новых машин, не будет. Новые троллейбусы заменят старый транспорт на существующих маршрутах. Разместят транспорт в депо на 25 Чапаевской дивизии.